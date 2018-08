Remonté contre son staff : Mod’Lô prêt à nettoyer son entourage ?

Très remonté contre son staff, le Roc des parcelles Assainies n’a pas apprécié cette machination dans le but d’annuler sa revanche contre Balla Gaye 2, informe Sunu Lamb.



Certains dirigeants qui ont participé à cette opération seraient mis à l’écart ainsi qu’une séparation avec son manager Ass Cissé.



Une affaire qui pourrait pousser le Roc des parcelles Assainies à se séparer de certains proches collaborateurs.



Selon une source sûre, Ass Cissé n’est plus le manager de Modou Lô. Après avoir licencié son vieux manager, Bassirou Babou, Modou Lô a destitué son successeur, Ass Cissé et a récupéré sa licence des mains de ce dernier depuis trois mois, informe Wiwsport.