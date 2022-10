Remous à Sen'Eau: La Csa interpelle Serigne Mbaye Thiam Les membres du secrétariat du bureau confédéral de la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (Csa) ont décidé de s’impliquer dans la lutte des travailleurs de la Sen’Eau. Convaincus que la Direction générale de Sen’Eau fait du dilatoire, ils interpellent le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pour le déblocage des négociations en vue d’une sortie de crise.

La situation qui prévaut actuellement à Sen’Eau révolte les membres du secrétariat du bureau confédéral de la Confédération des Syndicats Autonomes du Sénégal (Csa). Dans un communiqué parvenu hier à «L’As», les membres de la Csa condamnent vigoureusement le comportement «irrespectueux et irresponsable» des autorités de la Sen’Eau et exigent des réponses concrètes et acceptables aux revendications posées par les travailleurs. «Cela fait bientôt un mois que les travailleurs de la Sen’Eau sont en lutte pour la satisfaction de leur plateforme revendicative principalement articulée sur le mémorandum qui avait accompagné la réforme de 2019 dont entre autres points : l’augmentation des salaires, la révision de la grille salariale, le système d’avancement etc...Ces revendications sont justes et légitimes au regard entre autres du renchérissement infernal du coût de la vie pour les travailleurs et les couches populaires», soutiennent les syndicalistes.



A en croire L'As, ils accusent la Direction générale de Sen’Eau et le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, d’être dans le dilatoire quant à des négociations sérieuses et concluantes pour sortir de la crise. «A cet égard, l’Intersyndicale en lutte a fait preuve de beaucoup de bonne volonté en suspendant son mot d’ordre de grève durant les dernières sessions de négociations, lesquelles malheureusement ont fait l’objet de sabotage de la part de la Direction générale de Sen’Eau», indiquent les responsables de la Csa. Très remontés, ils interpellent le ministère de Tutelle pour le déblocage des négociations en vue d’une sortie de crise. «En tout état de cause, la Csa tient pour seuls responsables la Direction générale de la Sen’Eau et le ministère de l’Eau des conséquences fâcheuses sur les populations qui résulteraient d’une radicalisation dans la lutte de l’Intersyndicale des Travailleurs de Sen’Eau» Par ailleurs, la Csa leur exprime toute sa solidarité et son soutien indéfectible dans ce combat pour les droits et la dignité des travailleurs de Sen’Eau.



A souligner que les travailleurs affiliés à l’intersyndicale ont lancé depuis hier leur plan d’action dont un port de brassards rouges. Elle sera suivie d’un mot d’ordre grève de 24 heures qui sera décrété à partir d’Aujourd’hui. En effet, l’intersyndicale fustige entre autres des «actes délictueux» de la direction. Le refus de mener des négociations sérieuses pour l’augmentation des salaires des travailleurs à 40% conformément au mémorandum de 2018 ; la dégradation des conditions de travail qui installe le personnel dans une forme de précarité sans précédent ; les affections sanctions, arbitraires pour faits de grève ; les promotions internes non basées sur le mérite».

