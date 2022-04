Remous à la Rts, au Soleil, à Excaf, à l’Aps : Cheikh Diop note «une violation des droits des travailleurs»

Cheikh Diop dénonce une «violation des droits et libertés» des travailleurs du Soleil, de l’Aps, de la Rts et du groupe Excaf Télécom, nous informe Bes Bi



«Aujourd’hui, on constate par ce fait que les violations ont changé de camp. D’habitude, c’est au niveau du secteur privé qu’on se battait pour le respect du droit des travailleurs. Aujourd’hui, c’est dans le secteur public. Et l’Etat est directement interpellé pour régler ce qui est en train de se passer au niveau de la presse publique», a-t-il dit.





Toutefois, Cheikh Diop annonce avoir pris langue avec les directeurs généraux de l’Aps de la Rts et du Soleil, pour trouver des solutions. Mais il note que les négociations n’ont pas abouti. Il a fait savoir que la remise des cahiers de doléances prévue le 3 mai sera l’occasion, en face au chef de l’Etat, de revenir sur ces questions.