Remous au Sytjust : des frondeurs exigent la tenue d’une Assemblée générale et plus d’équité Une fronde est née au sein du Syndicat des travailleurs de la justice. Des membres du syndicat exigent la tenue d’une assemblée générale et plus d’équité au sein de la structure.

« Le Secrétaire général actuel refuse de tenir une assemblée générale alors que son mandat a expiré depuis le 30 mars dernier », a, en effet, déclaré Me Abdoulaye Mboup sur la RFM. Qui ajoute, « il prend des mesures taillées sur mesure au profit des autorités et au détriment des mandants ». Me Mboup annonce que lui et ses camarades ont décidé d’organiser une assemblée générale le 6 juin prochain à Thiès.



Réagissant sur la même chaîne, le Secrétaire général du Sytjust a qualifié ses accusateurs de « bande de farceurs qui s’agitent ». Selon Me El Hadji Ayé Boune Malick Diop, « parmi ceux qui parlent, certains sont encore des stagiaires et n’ont même pas encore la carte du Sytjust ». Le Sg du syndicat des travailleurs de la justice assure que « le bureau exécutif du Sytjust fixera la date du prochain congrès ».

