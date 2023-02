Remous dans l’enseignement supérieur : A l’université de Bambey, le Saes décrète une grève illimitée

Selon le professeur Issa Samb, coordonnateur du Saes-Uadb, l'élection des membres du Conseil d'administration, est un impératif pour le fonctionnement normal de ce temple du savoir.



A ce propos, il a listé quelques mesures urgentes à prendre pour l'université, telles que l'augmentation du débit de l'Internet, la résolution du problème d'électricité dans le campus pédagogique, la mise en place d'une climatisation ou d'un système de ventilation adéquate des salles de TP, ainsi que l'équipement des salles de projecteurs et de matériels fonctionnels.



M. Samb a également évoqué la nécessité d'améliorer le cadre de vie de l'université de Bambey, à travers notamment l'embellissement et la réfection des grandes artères, la réfection des bâtiments existants et la résolution du problème de salubrité, occasionné par la présence des décharges au sein du campus.



Il a en outre demandé, selon l’Aps, la hausse et le paiement intégral des sommes dues au titre du fonds d'impulsion à la recherche pour l'année 2021, de même que la construction d'infrastructures pédagogiques de plus grande capacité. Il a par ailleurs exigé la tenue de la conférence budgétaire de l'université et l'avancement du personnel d'enseignement et de la recherche.









L’As