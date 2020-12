Remous, frustrations, déceptions au sein de l’APR: René Pierre Yahoume, militant de la 1ière heure face à Leral Tv Si les uns applaudissent et saluent la vision patriotique et l’esprit d’ouverture du président Macky Sall, des remous, frustrations, déceptions et appréciations mitigées ne manquent pas dans le camp du Parti présidentiel, l’Alliance pour la République (APR). Surtout chez les militants de la première heure. Leral Tv en entretien avec René Pierre Yahoume, un des premiers à mener le combat pour porter Macky Sall au pouvoir…Mission accomplie, mais….

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Ancien militant du PDS, René Pierre Yahoume, fut parmi les premiers à s’aligner aux côtés de Macky Sall, farouchement combattu à l’époque par Wade et ses proches. Avec un combat mené d’abord dans la Diaspora, (il est l’initiateur ou un des initiateurs, de la Journée internationale de la Diapora), c’est avec détermination qu’il a volontairement quitté l’Angleterre en 2012 pour venir au Sénégal porter ce combat qu’il juge noble et qui a abouti au fauteuil présidentiel pour son candidat Macky Sall.



Macky Sall Chef de l’Etat, qu’est-ce qui a changé depuis lors ?



Macky a-t-il oublié cette Diaspora qui, en réponse, semble lui avoir tourné le dos ?



René Pierre Yahoume, porte-il toujours le plaidoyer pour ces Sénégalais ?



Surprenante réponse !



Pourquoi n’arrive-t-il plus voir le président ?



Dakar, une équation pour Macky qu’en pense-t-il ?



Mais sur ses ambitions, que l’actuel Maire Alioune Ndoye se prépare…

Oui, l’homme vise la mairie de Dakar Plateau…



Suivons cet entretien aux relents de frustrations qui frisent la révolte…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos