Remplacé: Moise Sarr se met à disposition à toutes fins utiles

« Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall, vient de mettre fin à ma mission en qualité de Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’Extérieur.Je voudrais lui exprimer ma profonde gratitude pour la confiance portée sur ma modeste personne pour, pendant plus trois ans et avec deux Ministres différents, porter son projet en faveur de notre vaillante diaspora.



Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont accompagné dans cette belle aventure, passionnante, exaltante, pleine de défis et enrichissante à plus d’un titre.



A mon successeur, je souhaite plein succès dans sa nouvelle mission et me mets à sa disposition à toutes fins utiles.»