Remplacement des conduites d’eau: Le Directeur général de l’Onas débute les travaux à Médina, Dakar-Plateau et Gueule-Tapée

Jeudi 4 Juin 2020

Le directeur de l’Onas, Lasana Gagny Sakho a décidé de remplacer les conduites d’eau de Médina, Dakar-Plateaux et de Gueule-Tapée. Le coût des travaux se chiffre à 6 milliards et demi de FCfa. L’envergure des travaux s’évalue à une distance, allant sur une distance de Dakar à 50 Km. Lesdites conduites d’eaux à remplacer datent de 1950.



Les travaux devant durer 18 mois ont réduits à seulement 15 mois. Et, il a été prévu dans ces zones, 360 branchements additionnels. Même si, à certains endroits, précise-t-il, l'assainissement existe. Mais, c'est des branchements font avec de l'amiante qui n'est plus pratiquée dans beaucoup de pays du monde.



Le travail commence d’abord, par ces localités. Mais, l’Onas, révèle le Directeur est en train de voir comment poursuivre le travail dans les autres communes de la ville de Dakar.



Ainsi, il demande l’aide des Maires, tout en exhortant les populations à s’en approprier, pour aider à sa préservation.



