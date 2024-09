Rencontre Secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur- Consule générale de France : Les procédures d'obtention de visa au menu des discussions

Ce jeudi, Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'Extérieur, a reçu Mme Nathalie Nodé, Consule générale de France à Dakar, accompagnée du chargé d'affaires de l'ambassade de France au Sénégal. Cette rencontre avait pour objectif de discuter des défis rencontrés par les Sénégalais dans leurs démarches de demande de visas, en particulier les visas pour les étudiants, les regroupements familiaux et les visas de court séjour.



Suite aux récentes difficultés constatées, les échanges entre les deux parties ont permis de dresser un état des lieux des procédures actuelles et d'envisager des solutions pour améliorer la situation. Mme Nodé a notamment souligné les efforts déployés par ses services pour accélérer le traitement des dossiers. Elle a également réaffirmé son engagement à épuiser rapidement le stock de demandes de visas étudiants, tout en s'attelant à simplifier et optimiser le processus pour les visas court séjour et les regroupements familiaux.



La rencontre s’est conclue sur une note positive, avec la volonté conjointe de poursuivre la concertation dans un cadre plus formel, afin d'anticiper les éventuels défis liés à la campagne de visas 2024-2025. Cette initiative témoigne du renforcement de la coopération entre la France et le Sénégal, en matière de mobilité et de facilitation des échanges entre les deux pays.















LeSoleil-Digital