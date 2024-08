Rencontre au Ministère du Travail : Les discussions entre la direction de SGO et les délégués se soldent par un désaccord Le collège des délégués du personnel de la société Sabodala Gold Operations (SGO) a pris part à une réunion ce jour, au Ministère du Travail, en présence du Ministre du Travail, du Conseiller technique du Ministre des Mines, et de l'Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Kédougou. Cette rencontre qui avait pour but de poursuivre les discussions, initiées après la suspension du mot d'ordre de grève des travailleurs n’a pas eu une issue favorable….

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2024 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Selon le compte-rendu du collège des délégués , malgré les concessions importantes faites par les représentants des travailleurs, aucun accord n'a été trouvé. Les solutions proposées ne préservant pas les intérêts fondamentaux des travailleurs, le collège des délégués a demandé à l'autorité compétente de constater le désaccord.



Les délégués réaffirment leur disponibilité à participer à toute discussion constructive, dénuée de préjugés, en vue d'aboutir à un accord préservant les droits des travailleurs. Ils invitent également l'ensemble de leurs collègues à rester mobilisés et engagés pour la défense de leurs droits.



En guise de conclusion, les délégués citent : « On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. »



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook