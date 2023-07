Rencontre au Palais: Les députés de BBY s’engagent devant Macky Sall, à voter tous les projets de loi du Dialogue

Les députés du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se sont engagés hier, à voter tous les projets de loi déposés par l’Exécutif, en application des accords issus du dialogue politique nationale. Les parlementaires ont pris cet engagement hier, lors d’une rencontre à la salle des Banquets avec le président de la République. Près de 22 députés représentant tous les partis alliés au sein de BBY ont pris la parole pour une rencontre qui s’est déroulée de 17 h à minuit. Les députés ont réaffirmé un total engagement aux côtés du Président Macky Sall.



Selon "Le Témoin", ils ont rappelé qu’ils avaient donné carte blanche au Président Macky Sall pour le choix du candidat de leur camp pour 2024. C’est déjà acté à travers les résolutions du SEN de l’APR et de la conférence des leaders de la coalition. Les députés du Groupe BBY ont surtout insisté pour que l’Alliance de la République et tous les partis alliés, soient aussi aux côtés de leur guide pour gagner la grande bataille de 2024.



Prenant la parole, Macky Sall a demandé à chaque parlementaire, de s’oublier rien que pour l’intérêt supérieur du Sénégal et de la coalition de BBY. Il a souhaité que les députés suivent ses pas du lundi ,3 juillet pour que triomphe dans la paix, la transparence, la démocratie sénégalaise. A ce titre, il a demandé au Groupe parlementaire de voter les projets de loi déposés par l’Exécutif, suite aux accords du dialogue politique national.