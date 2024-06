Rencontre avec Dr. Mabouba Diagne et Khouraïchi Thiam : Thione Niang souligne l’importance d’une synergie entre les acteurs du secteur agricole Entrepreneur social, conférencier international, auteur et agriculteur fermier, Thione Niang a eu une série d’échanges avec Dr. Mabouba Diagne et Khouraïchi Thiam. Saluant cette opportunité, dans un post sur sa page Facebook, il souligne l’importance de créer et de maintenir une synergie avec les acteurs du secteur agricole. Son message.

Cet après-midi (hier), j’ai eu une discussion fructueuse avec notre brillant Ministre de l’Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr. @Mabouba Diagne et Khouraïchi Thiam.



En tant que passionnés d’agriculture et acteurs engagés pour atteindre la souveraineté alimentaire en Afrique, nous avons convenu de l’importance de créer et de maintenir une synergie avec les acteurs du secteur agricole. Ensemble, nous pouvons développer des idées novatrices, semer l’espoir et récolter un avenir durable pour notre nation.



Cette coopération nous apporte non seulement la croissance économique, mais aussi la sécurité alimentaire et un développement rural harmonieux. Travaillons main dans la main pour un Sénégal prospère, où chaque effort contribue à une récolte abondante de progrès et de prospérité pour tous.



En route vers la révolution agricole du Senegal !



#Agriculture #SouverainetéAlimentaire

#DéveloppementDurable #AfriqueProspère

#RévolutionAgricole #SécuritéAlimentaire #CroissanceÉconomique #DéveloppementRural #SynergieAgricole #EspoirPourLavenir #SénégalProspère

#ActeursEngagés #InnovationAgricole

#RecolteDeProgrès #CoopérationAgricole





