Rencontre avec Macky Sall à Londres : Boris Johnson « ouvre » les portes de son pays au Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 10:21

En marge du sommet Royaume Uni-Afrique sur l'investissement à Londres, le Président Macky Sall s'est entretenu avec le Premier Ministre de Grande Bretagne Boris Johnson. Les deux dirigeants ont décidé de redynamiser la coopération économique entre le Sénégal et le Royaume Uni. Pour sa part, le PM du Royaume Uni a décidé de « faciliter les échanges entre Dakar et Londres à travers une meilleure circulation des personnes et des biens pour favoriser l'investissement et accroître le volume des échanges économiques », peut-on lire sur la page Facebook de la présidence de la République.



