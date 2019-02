Rencontre avec la société civile : Wade reste intransigeant Les dernières sorties de Me Abdoulaye Wade, appelant notamment à brûler les bulletins de vote le jour du scrutin, a quelque peu créé la frayeur auprès de l’opinion et de la classe politique. C’est ce qui a motivé la rencontre, hier soir, entre le pape du Sopi et une délégation de la Société civile, dont l’Abbé Alphone Seck ou encore, l’imam Kanté.

Mais selon plusieurs sources, l’entrevue n’aura pas servi à grand-chose, puisque l’ancien chef de l’Etat est resté inflexible. Wade a maintenu ses menaces et réitéré sa décision de descendre dans l’arène politique et de battre campagne.



D’ailleurs, au sortir de la rencontre, Majeed Ndiaye qui a parlé au nom de la Société civile s’est montré peu prolixe. « Je ne peux pas révéler ce qui s’est dit avec le président Wade. Nous rendrons compte à qui de droit », s’est-il simplement limité à dire en substance, ajoutant que les débats n’ont pas porté sur les sorties incendiaires du libéral en chef.

















Bachir Seck

