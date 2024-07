Rencontre avec les Sénégalais vivant au Maroc : Le Dg de l’Apix s’engage à faciliter le «retour économique»

Le Directeur général de l’Apix a bouclé quatre jours de rencontres d’échanges et d’accords avec la diaspora sénégalaise vivant au Maroc, plus particulièrement à Casablanca, selon un communiqué de l’Apix. Bakary Séga Bathily a porté le message pour un « Sénégal nouveau, décomplexé et surtout, juste et souverain autour de la déclinaison de la vision du Projet ». Il s’est engagé à faciliter leur « retour économique ».



M. Bathily s’est également engagé à lancer bientôt, plusieurs outils à destination de la diaspora sénégalaise, qui est le premier investisseur au Sénégal, avec des transferts de fonds atteignant 2,2 milliards d’euros en 2023, représentant environ 10 % du PIB national, lit-on dans "Bes Bi".



Avec le ministre de l’Agriculture et le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, l’Apix compte travailler pour concrétiser les différents projets et surtout, lancer le concept de «Coopérative de la Diaspora», afin de booster davantage les investissements dans le secteur agricole, avec une projection de création de plus de 10 000 emplois directs et indirects et une augmentation de la production agricole de 15 % d’ici 2025.