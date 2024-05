Rencontre avec les syndicats d’enseignants : Le Ministre Moustapha Mamba Guirassy remet plus de 5000 arrêtés et décisions de nominations aux Secrétaires généraux de syndicats.

Le Ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy a présidé le jeudi 30 mai 2024 une rencontre avec les syndicats des enseignants, le G7, pour la remise symbolique des arrêtés d'admission aux examens professionnels CEAP, CAP et décisions de nomination aux postes de responsabilité. Cette rencontre portant sur l’apurement des instances autrement dit des dossiers administratifs des enseignants qui étaient en souffrance, marque un pas de géant dans le processus de transformation systémique avec toute la diligence requise de la part du ministre en charge de l’Education à prendre à bras le corps les préoccupations des enseignants.



Au total, ce sont 5130 actes administratifs représentant 23 arrêtés de CEAP et CAP pour 4030 bénéficiaires, 30 décisions de nominations pour 1000 bénéficiaires (proviseurs, censeurs, surveillants généraux, intendants, des directeurs d’écoles, maîtres d’applications, etc.) et 3 actes de régularisation d’indemnités compensatoires de surcharge horaire (Chargés de cours) pour 100 bénéficiaires que le ministre a signés et remis aux secrétaires généraux des syndicats du G7.



Ces arrêtés et décisions de nomination longtemps réclamés par les enseignants constituent en effet des actes administratifs déterminants pour la suite de leurs carrières en ce sens qu’ils leur permettent d’une part d’être intégrés dans la fonction publique et d’autre part de bénéficier des indemnités relatives à leurs postes de responsabilité.

Cette initiative du ministre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de 2023/2024. C'est également la concrétisation d'un engagement que qu’il avait pris lors de sa réunion de prise de contact avec les Secrétaires Généraux des syndicats à Diamniadio.



Ainsi, après plusieurs années d'attente, les enseignants bénéficiaires vont sans doute sauter de joie pour cette grande opération coup de poing du ministre Guirassy.



Cette avancée significative qui est une véritable bouffée d'oxygène pour les acteurs du système éducatif, a été chaleureusement saluée par les secrétaires généraux des syndicats.



« Ensemble, nous bâtissons un système éducatif plus juste et plus transparent, où les attentes de chacun sont prises en compte » dira le ministre.



Dans une approche inclusive et participative, le ministre a proposé aux syndicats d’aller dans le sens d'institutionnaliser une rencontre bimensuelle entre les deux parties, l’organisation d’un séminaire qui permettra de discuter autour d’une table les principales revendications syndicales. Il s’agit entre autres, la question des décisionnaires, la catégorisation des lycées, la formation initiale et continue des enseignants, le recrutement d’inspecteurs de l’enseignement élémentaire et du moyen secondaire, la mise en place d’un guichet unique en attendant de parachever les procédures de digitalisation. Au sortir de ce séminaire, des décisions importantes seront prises pour améliorer le fonctionnement de notre système éducatif.



Tour à tour les différents secrétaires généraux du G7 ont magnifié ce pragmatisme qui, selon eux " a fait voir le bout du tunnel à des milliers d'enseignants qui attendent depuis très longtemps ces documents administratifs relatifs à leurs carrières".

