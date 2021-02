Rencontre avec ses collègues de l'opposition - Révélations sur la réunion secrète entre Sonko et... Ousmane Sonko a rencontré ce mardi ses collègues de l'opposition pour préparer sa défense au mieux, révèle Les Echos.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 06:36 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Pastef Ousmane Sonko désigne Aïda Mbodji pour le défendre à la Cpmmission ad hoc et à la plénière.



Ces décisions prises prouvent que Ousmane Sonko répondra à la convocation de la Commission ad hoc.



Représentant des non inscrits à la Commission ad hoc, Moustapha Niasse entérine Cheikh Bamba Dièye et zappe Fatou Ndiaye de Rewmi.

Les Echos indique ce c'est une lettre des non inscrits qui a déclenché tout un tohu bohu.



