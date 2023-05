Rencontre du F24 sur le dialogue : Quand l’absence de Khalifa Sall intrigue

Que se passe-t-il entre Khalifa Sall et la plate-forme F24 ? En tout cas, la question mérite réflexion. D'autant que l'ombre du leader de la plateforme Taxaawu Senegaal n'a pas été aperçue hier à la première conférence de presse du F24, suite à sa mise en place en avril dernier. Une absence qui d'ailleurs, comme d'autres ténors dont Aïda Mbodji, Habib Sy, Dr. Abdourahmane Diouf etc. n'a pas été justifiée par les responsables de la plateforme. Cette absence révèle-t-elle un malaise au sein du F-24 , s'interroge L'As.



Rien pour le moment n'étaye cette interrogation. Mais ce qui est sûr, c’est que le dialogue souhaité par le Président Macky Sall est diversement apprécié par les partis et mouvements politiques qui composent, en plus des organisations citoyennes, cette plateforme dite de lutte contre la troisième candidature de Macky Sall, pour la libération des "détenus politiques" et pour la tenue d'un scrutin libre, transparent et inclusif.



D'ailleurs, Khalifa Sall a manifesté son intention de répondre positivement à l'appel au dialogue du Président Macky Sall tandis qu’Ousmane Sonko n'y est pas pour le moment favorable. Alors la question qui se pose, c’est : en rejetant l'appel au dialogue de Macky Sall, quel sort va réserver le F24 à l'ancien maire de Dakar, si toutefois, après le partage des termes de référence, il décide de participer au dialogue. Il est aussi utile de souligner que, pour des règles d'usage, les invitations sont toujours adressées aux partis et mouvements politiques et non aux coalitions politiques qui sont souvent d'ordre électoral. Alors, même s'il est clair que la charte du F24 engage ses membres à s'opposer à la troisième candidature "illégale et immorale", il est loisible à Khalifa Sall de choisir par quel couteau il va sortir de ce nœud gordien.