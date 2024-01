Rencontre du Ministre du Commerce avec les distributeurs de gaz butane: Un nouvel arrêté ministériel attendu

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, a tenu, ce jeudi 4 janvier 2024, à Diamniadio, une réunion d'échanges avec les distributeurs de gaz butane, pour discuter des perturbations constatées à Dakar dans l'approvisionnement.



Cette rencontre a permis aux différents acteurs, d'apporter des éclairages au Ministre, sur la supposée "pénurie" qui en réalité, reste liée à l'applicabilité de l'arrêté ministériel consacrant l'interchangeabilité des bonbonnes de gaz.



À l'issue de cette rencontre, présidée par le Ministre entouré de ses proches collaborateurs, Directeurs et Chefs de Services, il a été retenu d'élaborer un nouvel arrêté pour corriger les impairs notés dans l'actuel arrêté ministériel, mais aussi, de garantir à chaque distributeur, le retour des bouteilles vides, avec un taux de consignation acceptable, pour éviter leur fuite dans les pays limitrophes.