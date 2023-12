Rencontre entre Macky Sall et l’Emir du Qatar à Doha : Karim Wade au centre des discussions ?

Hier, lundi 12 novembre, le président de la République a soufflé sa 62e bougie d’anniversaire au Qatar. Dans la capitale qatarie, Macky Sall prend part depuis quelque quatre jours, au 21e Forum de Doha. Hier, il s’est rendu à l’Expo internationale horticole de Doha, où le Sénégal est représenté à travers l'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX). Cet agenda officiel chargé suscite plusieurs interrogations.



D’aucuns se demandent, en effet, comment le président Macky Sall peut effectuer un séjour aussi long à Doha, sans s’aménager un agenda politique à l’abri des regards. Doha, c’est aussi la ville de Karim Meïssa Wade. Le fils du président Wade Karim Wade a quitté Dakar en juin 2016. Condamné à six de prison pour enrichissement illicite, le fils de l'ancien président sénégalais et candidat de son parti à la prochaine présidentielle, avait été gracié par le chef de l'Etat Macky Sall et libéré.



Placé en détention préventive à Dakar en avril 2013, il avait été jugé avec d'autres co-accusés et condamné en mars 2015, à six ans de prison ferme et à plus de 138 milliards FCFA d'amende, pour « enrichissement illicite ». Le verdict avait été confirmé en appel en août 2015. Le séjour curieusement long du chef de l’Etat au Qatar charrie moult questions, car Doha était au cœur de la libération de Karim Wade.



Détenu à la prison civile de Rebeuss à Dakar, il avait été libéré dans la nuit. Il avait ensuite quitté Dakar pour aller au Qatar, à bord d'un jet privé où l’attendait un procureur général du Qatar. Si rien ne permet d’établir formellement une rencontre entre Macky Sall et Karim Wade, le face-à-face avec Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'Émir de l'Etat du Qatar, est bien réel. « Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que d'aborder des questions importantes dans les domaines de la politique, de l'économie et du développement. Le Président Macky Sall a exprimé sa gratitude envers Son Altesse l'Emir, pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation sénégalaise, témoignant ainsi de la solidité des relations entre le Sénégal et le Qatar », annoncent les services de la Présidence.



D’après le journal "Point Actu", il s’agit d’une déclaration qui ne convainc guère la plupart des observateurs, persuadés que les deux hommes ont abordé l’affaire Karim Wade, candidat à une présidentielle prévue le 25 février prochain. Les certitudes sont d’autant plus fermes que le président de la République a « sacrifié » sa participation au 64e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, le dimanche dernier. Dirigeants et représentants des pays membres de la CEDEAO se sont réunis au Nigéria, où ils ont évoqué la situation du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé à la suite d’un putsch militaire le 26 juillet et détenu par la garde présidentielle depuis cette date. Karim Wade, silencieux depuis son départ de Dakar, a dû rompre son silence au cours de ce séjour du chef de l’Etat.