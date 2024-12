Rencontre entre Makhtar Diop et Demba Ka : un partenariat pour l’excellence africaine

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2024 à 02:06

Le 25 décembre 2024, Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière Internationale (IFC), a rencontré Demba Ka, fondateur et PDG du Groupe EDK. Une réunion qui marque une étape importante dans la reconnaissance des champions africains de l’entrepreneuriat, en particulier dans le domaine de la distribution et de l’énergie.



Lors de cette rencontre, les deux leaders ont discuté des opportunités de collaboration visant à soutenir la croissance de EDK, une entreprise sénégalaise qui s’est imposée comme un acteur clé dans son secteur. Demba Ka, à travers son parcours inspirant, incarne l’excellence entrepreneuriale africaine.



Makhtar Diop a salué le leadership et la vision de Demba Ka, soulignant l’engagement d’IFC à accompagner des entreprises comme EDK. « Soutenir les champions africains comme EDK est au cœur de notre mission pour le développement du continent », a déclaré Makhtar Diop. La discussion a également porté sur les moyens d’accroître l’impact économique et social de EDK au Sénégal et dans la sous-région, notamment en stimulant l’innovation, en créant des emplois et en favorisant un développement durable.



Le Groupe EDK, reconnu pour sa rigueur, son professionnalisme et son rôle moteur dans l’économie sénégalaise, continue de se positionner comme une référence en Afrique. Cette rencontre témoigne de la reconnaissance internationale dont jouit EDK et ouvre la voie à des collaborations prometteuses pour accélérer son développement.









