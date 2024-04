Rencontre entre le ministre Abdourahmane Sarr et Macky Sall : Lansana Gagny Sakho et Cheikh Oumar Diagne s’indignent Abdourahmane Sarr, le nouveau ministre de l’Economie, du plan et de la coopération du Sénégal, a participé à une réunion significative à Washington, la capitale des EtatsUnis, dans le cadre des assemblées du Printemps du Fonds monétaire international (Fmi) et de la Banque mondiale.

Ainsi, en tant qu’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), par ailleurs modérateur de cette rencontre, l’ancien Président Macky Sall avait profité de l’occasion pour présenter officiellement les nouvelles autorités sénégalaises à la Communauté internationale, soulignant ainsi la continuité et le renouveau politique du pays.



Et sur ce, la délégation sénégalaise avait souhaité plein succès à Macky Sall dans ses nouvelles fonctions, soulignant ainsi la cordialité et le respect mutuel entre les anciennes et nouvelles générations de dirigeants du Sénégal.



«Ce fut également un moment de démonstration de la cordialité sénégalaise, l’Envoyé spécial ayant présenté la délégation comme les nouvelles autorités sénégalaises, la délégation lui ayant souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions», lit-on sur le réseau social X, dans le compte de Abdourahmane Sarr, le samedi 20 avril 2024



Mais cette déclaration du nouveau ministre sénégalais de l’Economie, du plan et de la coopération n’a pas plu à certains membres du parti Pastef, qui ont exprimé ouvertement leur indignation sur X.



«Il y a quand-même eu plus de 80 jeunes lâchement assassinés par ce gus, plus d’un millier d’individus emprisonnés et je ne sais combien de centaines de milliards de nos francs volés, et on nous parle de salamalecs avec ce monstre, c’est juste inacceptable… C’est comme si on narguait toutes ces victimes», s’est indigné Lansana Gagny Sakho.



Cheikh Oumar Diagne, un allié notable du Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, a dans un commentaire laconique sous la publication de Abdourahmane Sarr, exprimé sa désolation : «Je suis triste en vous lisant.»



Ce commentaire, bien que court, semble illustrer un malaise vis-à-vis de l’association publique de l’ancien chef de l’Etat avec le nouveau gouvernement du Sénégal.



Cette réaction peut être interprétée dans le contexte des tensions politiques récentes au Sénégal, marquées par des manifestations entre 2021 et 2024 qui ont entraîné des décès et des incarcérations, y compris celle de Cheikh Oumar Diagne



Le fait que l’ancien président de la République, impliqué dans des controverses fondées ou non durant son mandat, participe à des événements officiels avec les nouvelles autorités peut être perçu comme problématique par certains acteurs politiques et une partie de la population.



