Rencontre entre partenaires au développement : Discours de S. E. M Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Vice-Président du COMEX

Intégralité du discours au nom des partenaires au développement



Excellence Monsieur le Premier Ministre ;

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

Madame le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur ;

Monsieur le Ministre des Finances et du Budget ;

Madame le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération ;

Mesdames, Messieurs les Représentants des Ministères sectoriels ;

Mesdames, Messieurs les Représentants des Partenaires au développement- chers collègues ;



Distingués Participants en vos rangs, grades et qualités



Excellence, Monsieur le Premier Ministre,



C’est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du Groupe élargi de Coordination et de Concertation des Partenaires au développement du Sénégal (G50), en tant que Vice-Président du COMEX, et en l’absence de son Président, Son Excellence l’ambassadeur d’Allemagne M. Sönke Siemon, à l’occasion de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre le Gouvernement du Sénégal et ses Partenaires, que vous aviez annoncé lors de notre première rencontre le 10 janvier dernier.



Les Partenaires se réjouissent de l’opportunité offerte par cette seconde rencontre de haut niveau pour échanger sur l’actualité politique et économique du pays et sur d’autres sujets d’intérêt commun. Cela reflète l’importance de notre étroite collaboration, dans un contexte économique mondial fragilisé par une pandémie majeure, et par les effets économiques et géopolitiques de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, et qui se traduisent, notamment, en terme d’inflation, dans le monde entier et en Afrique en particulier.



Dans ce contexte, l’ensemble des Partenaires au développement du Sénégal se mobilisent afin d’appuyer le Gouvernement du Sénégal dans la mise en œuvre de ses priorités nationales ; et ce cadre de dialogue permet d’assurer un maximum de cohérence et d’impact de notre appui, d’autant plus essentiel dans un contexte économique difficile.



Notre présence aujourd’hui témoigne de l’engagement des Partenaires à vos côtés et de notre appui continu au processus de développement du Sénégal.



Excellence Monsieur le Premier Ministre,



Notre rencontre de janvier nous avait permis d’échanger sur un certain nombre de points importants, que je vais résumer brièvement afin de faciliter la continuité de nos échanges.



Nous nous réjouissons des grandes priorités choisies par le Gouvernement pour 2023 - la sécurité alimentaire, la protection sociale, ainsi que la paix et la sécurité - eu égard à leur importance sur le développement de la population et du pays en général.



Le G50 considère le changement climatique, qui impacte tous les projets comme une priorité additionnelle.

Nous sommes très intéressés de vous entendre sur l’avancement etles activités prévues pour la mise en œuvre de ces priorités, afin de nous permettre de mieux aligner notre soutien à votre agenda.



Nous félicitons le Gouvernement pour le démarrage effectif du processus de la Revue Annuelle Conjointe 2023, que nous avions aussi abordé.



Nous réitérons l’importance que les Partenaires accordent au renforcement d’un tel processus et marquons notre disponibilité à vous accompagner, pour une responsabilité mutuelle.



Nous espérons que la validation politique du rapport pourra être organisée cette année.



Nous saluons les perspectives de croissance économique (à deux chiffres)visée en2023,sur la baseentre autres, d’une amélioration de l’investissement surtout grâce à la composante privée, d’une balance commerciale marquée par une hausse des exportations et d’une maitrise du déficit budgétaire.



Pour réussir cette croissance économique, nous suggérons le renforcement de la stabilité de l’environnement politique et de la fiabilité du cadre juridique ; aspects tout aussi importants pour leForum "Invest in Senegal", prévu vers juin, et qui devrait attirer davantage d'investissements au Sénégal afin de contribuer à la croissance économique.



Et face aux défis climatiques, nous tenons à souligner l’importance d’une économie verte qui en plus des bénéfices environnementaux, offre des opportunités de création d’emplois durables au profit notamment des jeunes et des femmes, dans les domaines des nouvelles technologies.



Excellence Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs



En ce qui concerne la Jeunesse, sujet prioritaire commun, vous aviez évoqué la nécessité de faire un bilan du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes. Dans son rapport de mise en œuvre, daté de décembre 2022, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération met en avant des réalisations importantes après 20 mois de mise en œuvre. Par exemple, presque 39.000 recrutements sur les 50.000 prévus, la réalisation de plus du double de l'objectif de pavage et de l'entretien des routes non classées, la création de 6.800 emplois dans les fermes intégrées (contre un objectif de 26.000), le recrutement de 14.000 emplois aidés sur les 20.000 prévus, la formation professionnelle de la moitié des 70.000 bénéficiaires prévus, etc.



Ces chiffres témoignent d’un état d’avancement important dans la mise en œuvre de ce Programme. Pour autant, dans un pays où presque 300.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, les défis restent considérables. Pour pouvoir y faire face, il nous semble important de mettre ce Programme à l'échelle et de le rendre durable dans le temps, afin que la jeunesse soit un véritable atout de développement pour le Sénégal.



Excellence Monsieur le Premier Ministre,



Nous saluons la politique de développement inclusif du Gouvernement qui accorde une priorité aux femmes et aux enfants dans la mise en œuvre des actions publiques ;et marquons ainsi notre disponibilité à vous accompagnerdans les actions préparatoires pour l'adoption du Code de l'enfant, et notamment le relèvement de l’âge de mariage des jeunes filles, pour un renforcement effectif des droits de cette catégorie sociale.



Lors denotre dernièreréunion, nous avions aussi discuté des recommandations durapport de la Cour des Comptessur le contrôle de la gestion du Fonds de riposte de la COVID-19,et noté votre disponibilité à informer périodiquement le G50surles résultats de la mise en œuvre du plan d’action pour la prise en charge de ces recommandations.



Nous vous félicitons encore une fois pourcet excellant exercicede transparence, de bonne gouvernance et de redevabilité ; et vous réaffirmons notre disponibilité à vous accompagner dans le suivi et la mise en œuvre dudit plan d’action.



Nous vous proposons d’en discuter lors de notre prochaine rencontre.

Dans ce sillage, nous restons dans l’attente de la publication des rapports annuels de la Cour des Comptes 2018,2019,2020 et 2021 ainsi que des rapports d’exécution des lois de finances de 2020 et 2021.



Excellence Monsieur Premier Ministre,



Si vous me le permettez, je souhaiterais également aborder des sujets qui n'avaient pas été discutés lors de notre échange du mois de janvier, à savoir, l’importance de finaliser certains réformes et processus des politiques sectorielles.



A cet effet, il serait important de finaliser la politique migratoire du Sénégal qui revêt une importance particulière pour le Sénégal, comme pour la plupart des pays membres du G50, car elle touche directement à la vie et aux perspectives d’avenir des populations, et en particulier de la jeunesse, qui est au cœur de notre appui et de nos priorités communes. Comme vous le savez, une proposition de Politique nationale de la migration existe depuis 2018, mais celle-ci reste, depuis lors, en attente de finalisation et d’adoption.



Cette stratégie nationale devrait permettre, entre autres, de clarifier les rôles, moyens et responsabilités des différents acteurs sénégalais dans le domaine migratoire, et faciliterait la gestion et la gouvernance de la migration non seulement au niveau interne, mais aussi en termes de coopération internationale. Nous restons engagés à vous accompagner dans l’adoption de cette politique, ainsi que son plan d'action tel que planifié.



Aussi, le secteur de la santé est un domaine majeur de collaboration entre le Gouvernement du Sénégal et beaucoup de Partenaires ici présents. Nous aimerions faire part de notre préoccupation par rapport à la grève actuelle des travailleurs de la santé relative à la transmission de données sanitaires , qui pourrait impacter la surveillance adéquate de la situation sanitaire globale et des progrès réalisés dans le cadre de nos investissements conjoints dans ce secteur. Le manque de données pourraiten effet limiter la mesure des résultats de nos programmes et compromettre les investissements futurs dans ce secteur.



Nous savons pouvoir compter sur le Gouvernement pour un traitement diligent de cette situation pour un retour à la transmission active des données sanitaires.



Excellence Monsieur le Premier Ministre,



Je ne saurais terminer sans vous faire part de l’attention avec laquelle les Partenaires du Sénégal suivent les développements politiques et la montée des tensions à moins d'un an de la tenue des élections présidentielles. Le contexte est particulier et ces développements pourraient impacter la mise en œuvre effective des priorités économiques et sociales du Gouvernement. Il nous paraît essentiel de veiller à maintenir un climat apaisé, propice au dialogue et à une participation politique pacifique et inclusive, qui soit à même de préserver les fondements de la stabilité et de la démocratie au Sénégal.



Au nom des Partenaires au développement, je tiens à vous renouveler notre engagement à poursuivre et approfondir notre coopération, afin de contribuer, ensemble, à la consolidation de la paix et au développement durable du Sénégal.



Je vous remercie de votre aimable attention !