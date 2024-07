Rencontre le Général Jean-Baptiste Tine et M. Faisal Shahkar : Un dialogue Stratégique entre le Sénégal et les Nations Unies sur les Questions de Sécurité et de Pêche Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine, a reçu hier M. Faisal Shahkar, Conseiller des Nations Unies pour les questions de police au Département des opérations de la paix (DPO).

Le Sénégal est l’un des principaux pays contributeurs de troupes dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies.



Selon la note d’information reçue, cette visite chaleureuse et empreinte de considération permettra sans doute de renforcer la confiance du Département des opérations de la paix à l’égard des forces de défense et de sécurité sénégalaises dans les théâtres d’opération.



Les chiffres concernant le nombre de navires de pêche arraisonnés et le montant des amendes qui seront versées au Trésor public seront désormais publiés par le ministère des Pêches.



Dans le premier semestre de cette année 2024, pas moins de 24 navires de pêche ont été arraisonnés pour diverses raisons. Le Trésor public devrait encaisser des amendes comprises entre 400 millions et 599 millions CFA, conformément à la Loi portant Code de la Pêche.



