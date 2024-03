Rencontre postélectorale : Mamadou Lamine Diallo était avec Domitien Ndayizeye et les observateurs de la délégation de l’UA Candidat à la présidentielle et leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo était en série d’échanges avec l’ancien président Domitien Ndayizeye du Burundi et les observateurs de la délégation de l’UA ; Son Post sut X

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Mars 2024 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

En présence de plusieurs leaders de la coalition #MLDTekki2024, j’ai reçu à mon domicile l’ancien Président du Burundi Domitien Ndayizeye de la délégation de l’Union africaine pour superviser l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



Le Président a félicité le peuple sénégalais pour sa capacité à surmonter les difficultés et à préserver notre modèle démocratique. En tant que membre des Sages de l’Union africaine, il a exprimé son souhait de voir le Sénégal progresser dans tous les domaines.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook