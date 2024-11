Rencontre stratégique entre la Télédiffusion du Sénégal et le Collectif des Techniciens de la Presse Audiovisuelle : vers une TNT plus performante La directrice générale de la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), Aminata Sarr Malick Ndiaye, accompagnée de ses collaborateurs, a reçu ce vendredi 29 novembre 2024, le secrétaire général du Collectif des Techniciens de la Presse Audiovisuelle du Sénégal (CTPAS), Saloum Diakhaté, ainsi que sa délégation, au siège de TDS-SA.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Novembre 2024 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

Selon l’info postée sur la page Facebbok de la Télédiffusion du Sénégal , cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de collaboration visant à renforcer la performance et la compétitivité de la Télévision numérique terrestre (TNT) au Sénégal, en réponse aux exigences croissantes du secteur de l’audiovisuel.



Le rôle crucial des techniciens dans l’écosystème audiovisuel



Lors de cette visite, le CTPAS, organisation regroupant des techniciens chevronnés du secteur, a rappelé l’importance stratégique de leur rôle dans le développement et la pérennisation des infrastructures audiovisuelles. Saloum Diakhaté a mis en avant la nécessité de constituer un réseau national de techniciens qualifiés, répartis sur l’ensemble du territoire sénégalais. Ce réseau permettrait d’assurer une expertise locale et de garantir des interventions rapides et efficaces en fonction des besoins spécifiques.



Une collaboration axée sur la modernisation et l’innovation



Les échanges ont permis aux deux parties de présenter les enjeux stratégiques liés à la modernisation et à l’optimisation des infrastructures techniques. Des pistes de collaboration ont également été explorées, notamment en matière de formation, d’échange de bonnes pratiques, et de mise en œuvre de solutions innovantes pour relever les défis techniques du secteur audiovisuel.



Vers une synergie technique pour une diffusion nationale optimale



Cette rencontre, nous dit-on, marque une étape importante vers une complémentarité accrue entre les différents segments techniques du paysage audiovisuel sénégalais. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour l’amélioration des performances de la TNT, avec une diffusion nationale plus efficace et mieux adaptée aux besoins des usagers.



Cette synergie d’actions entre TDS-SA et le CTPAS incarne une vision commune pour faire de l’audiovisuel sénégalais un secteur toujours plus moderne et compétitif, en phase avec les évolutions technologiques et les attentes du public.



















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook