Rencontres avec le secteur privé : Une mission du FMI en visite aux ICS Une mission du Fonds monétaire international (FMI) a achevé sa visite au Sénégal par des rencontres avec le secteur privé. Dans ce cadre, ils ont rencontré les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), le 2 octobre 2024. Lors de ce déplacement sur les sites miniers et industriels dans le département de Tivaouane, la délégation du FMI a été reçue par la Direction générale des ICS.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Octobre 2024 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

Les ICS sont la société industrielle majeure du Sénégal, dans la production d’acide phosphorique et d’engrais complexes phosphatés. Elles sont la seule société sénégalaise intégrée verticalement dans la chaîne de valeur du phosphate. Cette intégration sur le territoire national permet une meilleure valorisation de cette ressource de l’extraction du phosphate, pour la production d’acide phosphorique, dont une partie est ensuite transformée en engrais complexes phosphatés, grâce à l’importation des autres nutriments tels que l’urée et la potasse. Que ce soit pour l’acide phosphorique ou les engrais, c’est uniquement le surplus non utilisé sur le territoire national qui est exporté en Afrique de l’Ouest ou à l’international.



Cette visite de terrain a permis aux deux entités d’échanger sur le contexte de l’activité industrielle au Sénégal, les contraintes conjoncturelles et structurelles ainsi que sur les opportunités du secteur. L’équipe dirigeante des ICS a présenté aux représentants du FMI, les activités, les transformations et la performance de l’entreprise suite à l’acquisition de la société par le groupe Indorama.



Parmi les transformations figurent des investissements massifs réalisés sur les outils de production, le règlement des dettes historiques des ICS, le renforcement des compétences du personnel, la matérialisation d’une approche managériale axée sur la rigueur et les résultats, l’instauration de cadre permanent de dialogue avec les communautés et les partenaires stratégiques



Ainsi, grâce à la bonne gestion et aux investissements très élevés du groupe Indorama depuis dix ans, les Industries Chimiques ont réussi à relancer les productions de phosphate, d’acide phosphorique et d’engrais et à rétablir l’équilibre financier de l’entreprise notamment en soldant toutes les dettes accumulées par les ICS avant l’acquisition.



Néanmoins, malgré cette embellie, l’activité industrielle des ICS reste fragile et les défis pouvant affecter l’activité industrielle, tels que le manque de compétitivité et les coûts élevés de production sur le territoire national, restent nombreux. Par conséquent la Direction Générale a partagé son avis sur les propositions d’infrastructures structurantes et de politiques incitatives qui pourraient développer l’investissement dans le secteur industriel.



À la suite des présentations et des réponses apportées aux questions posées par les membres de la délégation du FMI, le Chef de la délégation du FMI a salué l’approche des ICS fondée sur un modèle de gestion professionnelle, anticipatrice et rigoureuse. La délégation du FMI a terminé son déplacement par la visite des différentes installations minières et industrielles.



Pour rappel, le Fonds monétaire international s’emploie à assurer la croissance et la prospérité durables de l’ensemble des 190 pays membres. Pour y parvenir, il soutient des politiques qui favorisent la stabilité financière et la coopération monétaire, essentielles à la productivité, la création d’emplois et le bien-être économique.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook