Rencontrez la Légende et la Gloire avec TECNO: 1000 Drones Lumineux Enchantent le Jour de la Cérémonie d'Ouverture de la 34ème CAN Le 13 janvier, la 34ème Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a débuté par une cérémonie d'ouverture spectaculaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire. TECNO, le sponsor officiel, a marqué l'histoire avec sa présentation étonnante de technologie et d'art, mettant en vedette pour la première fois un spectacle chorégraphié de 1000 drones lumineux sur le continent africain.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2024 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Cette performance aérienne glamour a marqué un jalon important, car c'est la première fois que l'Afrique est témoin d'un tel affichage grandiose, captivant le public avec un mélange d'innovation technologique stupéfiante et d'expression artistique. Célébrant les moments historiques de la CAN sous le thème "Rencontrez la Légende et la Gloire", le spectacle a été un hommage approprié à l'héritage et à l'excitation du tournoi.

Mille drones ont illuminé la nuit au-dessus du stade avec une musique dynamique et excitante. Avec ces drones, TECNO a démontré artistiquement sa passion et son dévouement pour l'industrie sportive africaine et l'innovation technologique.



Alors que les drones changeaient de formation, des images à couper le souffle apparaissaient dans le ciel, racontant l'histoire de la CAN et de TECNO. En unissant nos forces, nous sommes ici "Pour les Jeunes, Pour la Passion."

















Lorsque le thème de la performance "Rencontrez la légende et la gloire" a été lancé, de nombreux buts légendaires se sont produits dans l'histoire de la CAN. TECNO a officiellement rejoint les mains avec la CAF cette année pour renforcer la 34ème CAN pour les jeunes et pour la passion. En tant que l'une des marques de smartphones les plus populaires en Afrique, TECNO souhaite aider les spectateurs à être témoins de nouveaux moments légendaires et glorieux pendant le tournoi à venir avec tous ses produits innovants.



La performance a apporté au public une expérience technologique et artistique stupéfiante. Derrière les images changeantes se trouve une réflexion sur la numérisation et l'intelligence dans l'innovation technologique. Cela présente également la détermination de TECNO à réaliser des percées dans le domaine de l'innovation et à apporter plus de surprises technologiques au peuple africain.

TECNO est la marque de téléphone mobile la plus fiable en Afrique selon de nombreux rapports d'enquêtes publiques. TECNO a toujours insisté pour apporter plus de technologie innovante et d'impact aux peuples africains. Depuis plus d'une décennie, TECNO a réalisé d'énormes progrès dans les domaines de la reconnaissance vocale en intelligence artificielle et de la perception visuelle, des algorithmes de photo pour les peaux foncées, de la charge intelligente et de l'économie d'énergie super puissante, etc., et est devenue une marque leader en Afrique. TECNO a fourni aux utilisateurs africains des appareils de haute qualité et des services Internet, apportant un mode de vie plus intelligent avec une qualité de produit exceptionnelle.

Les lumières des drones ont illuminé la nuit, et les ailes du futur se déploient pour décoller. À l'avenir, TECNO innovera toujours avec l'Afrique, apportant plus de percées et d'expériences innovantes au sport africain, à la technologie africaine et aux peuples africains.

For any related media queries, please contact pr.tecno@tecno-mobile.com









A propos de TECNO



TECNO est une marque de technologie innovante présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis son lancement, TECNO a révolutionné l'expérience numérique sur les marchés mondiaux émergents, en s'efforçant sans relâche d'intégrer parfaitement un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. Aujourd'hui, TECNO est devenu un leader reconnu sur ses marchés cibles, proposant des innovations de pointe à travers une large gamme de smartphones, d’accessoires intelligents, d'ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d'exploitation HiOS et de produits domotiques intelligents. Guidée par l'essence de sa marque, " Stop At Nothing", TECNO s'engage à mettre les technologies les meilleures et les plus récentes à la disposition des personnes tournées vers l'avenir. En créant des produits élégants et intelligents, TECNO inspire les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de donner le meilleur d'eux-mêmes et de leur avenir. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de TECNO : www.tecno-mobile.com

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook