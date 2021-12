Renégociation des contrats de l’Autoroute à péage: Le Sénégal entre dans le capital d’Eiffage…

La négociation entre l’Etat du Sénégal et le Concessionnaire SECAA était entamé depuis 2019. « Cette renégociation, une forte demande pour nos concitoyens et pour nos concitoyennes, s’est inscrite, en effet, dans l’exécution des instructions données par le président de la République de revoir la Concession autoroutière Dakar-Diamniadio-Aibd, dans le souci d’aboutir à un partenariat équilibré pour préserver les interêts des usagers et du Sénégal, de manière générale », précise le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Abdoulaye Daouda Diallo, précise avoir réussi à rétablir un meilleur équilibre entre l’Etat et le concessionnaire. « Il y aura désormais, un partage plus juste des profits futurs avec l’Etat et les usagers. Les flux nets à recevoir par l’Etat, sont estimés à 305,5 milliards sur la période 2021-2044, avec des évolutions progressives annuelles et une moyenne de 13 milliards de FCfa », a promis le ministre.



Les tarifs sur ces itinéraires Dakar-Diamniadio-Aibd, promet-on par ailleurs, ne connaîtront pas d'augmentation.