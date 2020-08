Renégociation du contrat de l’autoroute d’avenir: Les acquis seront discutés demain mardi

La renégociation du contrat entre l’Etat du Sénégal, présenté par l’Agence de promotion des investissements des grands travaux (Apix) et les ministères des infrastructures et de l’Economie et la société Eiffage est en passe de connaitre son terme, selon L’Observateur.



Une rencontre est prévue mardi pour discuter par la partie sénégalaise pour discuter des acquis des négociations précédentes. L’ancien Premier ministre Boun Abdallah Dione qui pilote le dossier et Oumar Youm, ministre des Transports, vont faire face au comité d’experts sénégalais pour une réunion qui va porter sur le modèle de partage de fruits de concession sur la base des autoroutes Eiffage France.



En clair, l’Etat du Sénégal va mettre en place des stratégies pour formaliser son entrée dans le capital au coût initial du l’action en 2014. La renégociation était une était une exigence aussi bien pour la société civile qui réclame la baisse des tarifs que pour l’Etat du Sénégal.



« L’Autorité concédante de réserve le droit d’acquérir par des personnes morales ou physiques sénégalaises des actions dans le capital du titulaire à hauteur d’un maximum de 25% », dit l’article 43 du document. L’Etat du Sénégal ne fait que prendre ce qui lui revient de droit après les maintes relances d’Eiffage pour inviter l’Etat à faire valoir ses droits.

