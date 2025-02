Renforcement de la coopération Sénégal–Banque mondiale : Mme Anna Bjerde, en visite sous le prisme de la croissance et de l’énergie Le Sénégal et la Banque mondiale poursuivent le renforcement de leur partenariat avec la visite de Mme Anna Bjerde, Directrice générale des opérations de l’institution, du 26 au 28 février 2025. Cette visite intervient dans un contexte stratégique, alors que le Groupe de la Banque mondiale élabore un nouveau Cadre de Partenariat Pays pour accompagner le pays, dans ses ambitions de transformation économique.

Les échanges entre Mme Bjerde et les autorités sénégalaises – notamment le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko – mettront l’accent sur deux axes prioritaires :



L’essor du secteur privé comme moteur de croissance et de création d’emplois



L’accélération des réformes pour une meilleure transparence financière et une gestion efficace des ressources publiques



Un autre volet clé de cette visite concerne la mise en œuvre du Pacte National pour l’Énergie, qui vise à garantir un accès universel à l’électricité au Sénégal, d’ici 2030. Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large, portée par la Banque mondiale à travers Mission 300, une initiative phare destinée à fournir l’accès à l’électricité, à 300 millions de personnes en Afrique.



Le Sénégal bénéficie déjà d’un portefeuille de financements important, avec plus de 3 milliards de dollars dédiés aux projets nationaux, en complément de 834,5 millions de dollars investis dans des opérations régionales. La Société financière internationale (IFC) et la MIGA jouent également un rôle central avec des engagements respectifs, de 483 millions et 773,8 millions de dollars.



Forte de son expertise et de ses ressources, la Banque mondiale réaffirme son soutien au Sénégal, pour accélérer son développement et répondre aux défis économiques et sociaux du pays.



