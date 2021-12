Renforcement de la dynamique entrepreneuriale : L’Afd apporte un appui de près de 65 milliards de FCfa

A travers ce protocole, l’Afd s’engage à accompagner les réflexions et à soutenir les réformes entreprises par les autorités sénégalaises pour dynamiser l’entrepreneuriat et les Tpme en mettant à disposition des outils d’assistance technique ainsi que des financements pouvant aller jusqu’ à 100 millions d’euros (près de 65 milliards de FCfa) sur trois ans en prêts souverains ou prêts de politique publique. Selon Amadou Hott cet accompagnement de l’Afd permettra le lancement d’une étude de diagnostic sur les institutions financières actives dans le financement des Tpme ainsi que sur la faisabilité technique de la réforme. Cela permettra également

d’identifier les grandes étapes et les conditions de mise en œuvre opérationnelle de cette réforme. M. Hott souligne que protocole pose les jalons d’une opérationnalisation de l’initiative « Choose Africa » en ouvrant la possibilité de co-financements entre Proparco et des institutions financières sénégalaises.



Pour Bertrand Walckenaer, directeur adjoint de l’Afd, il a salué l’énergie, l’enthousiasme et la volonté des entrepreneurs hommes et femmes qui sont disposés à résoudre les difficultés et problèmes auxquels ils sont confrontés quotidiennement et au service du développement de leur pays. Il s’est réjoui de formaliser ce projet

pour travailler avec les entreprises, les structures intermédiaires notamment la Der/Fj et le Sénégal, pour la mise en place d’un cadre d’initiatives et de dispositifs qui vont permettre aux entreprises de se développer.



Adou faye





