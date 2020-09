Renforcement de la résilience des structures sanitaires au Sénégal: Le Fonsis et l’Ifc signent un protocole d’accord

« Le Fonsis et Ifc, fort de leur coopération réussie dans le domaine de l’énergie, ont décidé d’étendre leur coopération à la Santé. L’objet du Protocole d’accord signé est d’établir les principes de coopération entre les structures », indique le communiqué du Fonsis. Selon le directeur général du Fonsis, Papa Demba Diallo, ce Partenariat renforcera sa structure dans la réalisation, en mode Ppp ou privé, des projets de construction et de gestion de structures hospitalières ainsi que la digitalisation du système de santé national.



Il indique par ailleurs que le Fonsis et Ifc vont co-investir avec des privés dans des projets de cliniques ou d’hôpitaux privés visant à consolider le positionnement du Sénégal comme hub de services médicaux dans la région ouest africaine.

Papa Demba Diallo a rappelé, d’après le document, que le secteur Santé est l’un des fondamentaux de l’économie, et que le Fonsis y a réalisé ses premiers investissements, fort du soutien du ministère de la santé et de l’action sociale. En effet, le premier Ppp Santé que le Fonds souverain a réalisé est le centre d’imagerie médicale, POLIMED, logé dans l’enceinte de l’hôpital de Mbour. Monsieur Diallo de se féliciter de cet accord avec IFC, surtout dans ce contexte de Covid-19 qui a souligné l’importance à investir massivement dans le secteur de la santé.



« Entamée en 2015, la collaboration entre Ifc et Fonsis a notamment permis à Fonsis de devenir le premier développeur de centrales photovoltaïques en mode PPP au Sénégal et de produire de l’énergie solaire à un prix record de 25 FCFA par kilowatt heure », a déclaré Stefan Rajaonarivo, parlant au nom de la représentante résident d’Ifc au Sénégal.

Il indique également que ce protocole permettra donc d’élargir la collaboration entre les deux institutions et d’œuvrer ensemble dans la Santé. Dans le cadre de ce partenariat, il soutient enfin que Ifc pourra utiliser des instruments tels le conseil aux gouvernements, la dette, le co-développement et l’investissement en capital.

