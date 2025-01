Renforcement de la sécurité sur le corridor du Brt : Le Cetud et l’Asp signent une convention de partenariat

Selon un communiqué de presse, cette initiative a été lancée par le Cetud afin de renforcer la sécurité routière aux abords des établissements scolaires situés dans la zone d’influence du corridor du Brt. Ce projet pilote, informe la même source, vise à répondre aux défis liés à l’intensification du trafic, la mise en œuvre des nouveaux plans de circulation dans la zone d’influence du Brt et la sécurité des élèves dans ces zones sensibles.



Selon le Cetud, parmi les défis que soulève l’introduction du Brt dans le tissu urbain, la sécurité routière autour du corridor constitue une préoccupation majeure, notamment pour les établissements scolaires situés dans sa zone d’influence qui accueillent un grand nombre d’élèves du primaire. Le Cetud soutient que ces zones sont particulièrement vulnérables en raison des modifications et de l’augmentation des voies à traverser ; des habitudes de conduite imprudentes de certains usagers de la route ; de l’intensification du trafic autour des stations ; de l’environnement de circulation qui a évolué avec l’introduction de feux tricolores ; de la nécessité de mener des actions continues en faveur de la sécurité routière.



Le projet vise principalement à sécuriser la traversée des élèves fréquentant les établissements scolaires dans l’environnement du Brt situés dans les départements de Dakar et de Guédiawaye ; réduire les risques d’accidents par la surveillance des passages piétons avec des interventions ciblées ; sensibiliser les élèves, enseignants et parents aux bonnes pratiques de sécurité routière ; et instaurer une culture de civisme et de responsabilité sur les axes concernés.



Le projet pilote couvre 48 établissements scolaires, répartis entre Dakar et Guédiawaye, pour lesquels le Cetud et l’Asp déploient dans sa première phase 100 agents de proximité. Ces derniers, précise-t-on, ont bénéficié, du 15 au 17 janvier 2025, d’une formation complète incluant sept modules théoriques : - sécurité routière : droits et devoirs des piétons et présentation du cadre réglementaire de circulation sur le corridor du Brt ; - civisme ; - secourisme ; - accueil et orientation ; - violences de genre dans le milieu scolaire ; - discipline militaire ; - éthique et déontologie. Ces modules ont été complétés par une simulation sur le terrain organisée le 20 janvier 2025.



Selon le Cetud, cet exercice, qui s’est déroulé aux abords des écoles Collège Sacré-Cœur, Rer et Abdoul Abass, a permis aux Asp de se familiariser et de se projeter dans leurs futures missions. Le succès de cette initiative, rappelle la même source, repose sur une collaboration étroite entre le Cetud, l’Asp, les Inspections d’académie (IA), les Inspections d’éducation et de formation (Ief) de Dakar et Guédiawaye, l’Anaser et la Direction de la sécurité publique. Cette phase pilote, renseigne la même source, soutenue par la Banque mondiale rentre dans le cadre de la composante «sécurité routière » du projet Brt et traduit l’engagement de l’Etat du Sénégal, conformément à l’Agenda 2050, à placer la sécurité routière et le bien-être des élèves au cœur de ses priorités, tout en promouvant une mobilité urbaine durable.



