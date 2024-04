Renforcement de sa transformation digitale : L’institut Pasteur de Dakar signe un partenariat avec Atos Sénégal

D’après le communiqué, ce contrat s'inscrit dans la stratégie de développement de l'institution, visant à diversifier ses activités industrielles, notamment dans la fabrication de produits pharmaceutiques innovants tels que des vaccins et des tests de diagnostic rapide, ainsi que leur distribution à l'échelle mondiale.



Pour Atos, « un leader international de la transformation digitale », la mise en place du progiciel de gestion intégrée SAP, ainsi que d’une production et d’une maintenance assistées par ordinateur, joueront un rôle clé dans la réalisation des objectifs fixés par l’Institut Pasteur de Dakar.



Ils permettront, selon Atos, de renforcer la transversalité dans le fonctionnement de l’organisation et l’exécution des processus, de mettre en œuvre une solution unique partagée entre le siège et les unités opérationnelles, ainsi que d’accroître la productivité et l’autonomisation de certaines tâches, tout en optimisant le suivi budgétaire et l’expérience des collaborateurs.



Le communiqué rapporte aussi que ce projet illustre l’expertise du Global delivery center (Gdc) de Atos au Sénégal dans le déploiement du progiciel SAP et sa capacité à répondre aux exigences de qualité spécifiques au secteur pharmaceutique. A l’en croire, le Gdc est outillé pour prendre en charge des projets ERP de grande envergure et les délivrer dans des délais optimaux. « Ce projet complexe devra être livré dans un délai de 15 mois », rapporte le texte de Atos.



Dr Amadou Sall, administrateur général de l’institut Pasteur de Dakar, déclare : « il s’agit d’un projet stratégique pour l'Institut Pasteur de Dakar et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expérience et l’expertise d’une entreprise telle que Atos pour proposer des solutions innovantes et de qualité dans un secteur aussi spécifique que l’industrie pharmaceutique. »



Pour sa part, Momadou Ndoye, directeur général de Atos au Sénégal, a déclaré que « cette collaboration renforce notre position en tant que contributeur actif du processus de transformation digitale à l’œuvre au Sénégal. Nous sommes déterminés à dépasser les attentes de l'Institut Pasteur de Dakar et à contribuer de manière significative au succès de ce grand projet de modernisation ».



