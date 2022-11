Renforcement des capacités : La DSCOS en séance de formation d'une semaine pour des décisions plus avisées Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Novembre 2022 à 20:48 | | 0 commentaire(s)| Afin de mieux répondre à ses responsabilités, la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS) a tenu un atelier de renforcement de capacités pour ses agents, pour une prise de décisions plus avisées.

Qu’est-ce qui motive cette initiative ? Le Colonel Saboury Ndiaye Directeur général de la Dscos revient ici sur le pourquoi de cette importante séance qui va durer une semaine et qui vise à mieux outiller cette direction au cœur du foncier, souvent source de litiges…





Accueil Envoyer à un ami Partager