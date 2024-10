Renforcement des capacités pour lutter contre le financement du terrorisme : Ouverture demain d'un atelier national à Dakar La Direction Générale de la Police Nationale, en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, la Douane Sénégalaise, ainsi que les institutions internationales telles que le GIABA (Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent) et la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), lance demain, mardi 8 octobre 2024, un atelier national de renforcement des capacités des autorités d'enquête et de poursuite dans la lutte contre le financement du terrorisme.

La cérémonie d'ouverture, qui est prévue à la Direction de la Formation, l'ex-École Nationale de Police, marqué le début d'une formation intensive prévue du 8 au 11 octobre 2024.



Selon le communiqué parvenu au Groupe Leral, cet atelier s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences des forces de défense et de sécurité afin d'améliorer l'efficacité des actions contre les réseaux de financement du terrorisme. Il permettra aux différents acteurs impliqués de mieux appréhender les dispositifs et mécanismes nécessaires à la lutte contre cette menace.



La cérémonie d'ouverture sera présidée par le Directeur Général de la Police Nationale, en présence de hauts responsables des forces de défense et de sécurité, témoignant de l'engagement conjoint des autorités sénégalaises et de leurs partenaires à intensifier les efforts contre le financement du terrorisme.



Les médias sont invités à couvrir cet événement crucial qui reflète l'importance des collaborations nationales et internationales dans la sécurisation du Sénégal et de la sous-région.



