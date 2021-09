Renforcement des productions agricoles : Trade Hub octroie une subvention de 623 millions FCFA à la société Agro Boye

Selon un communiqué de presse, le partenariat de trois ans avec le Trade Hub s'appuie sur un projet pilote couronné de succès que l'entreprise a mis en œuvre en 2019 pour stimuler la culture de la pomme de terre sur 30 hectares. À l'époque, Agro Boye avait investi environ 260 000 dollars (147 millions CFA) pour produire 900 tonnes de pommes de terre, générant 314 000 dollars (178 millions CFA) de revenus.



Désormais, ajoute la même source, l'entreprise pourra mettre à profit la subvention du Trade Hub et environ 5 millions de dollars de capitaux propres pour accroître davantage sa production de pommes de terre, ainsi que la culture d'oignons et de tomates, en aménageant 240 hectares de terres vierges.



«Ce partenariat avec le Trade Hub nous permet de consolider notre rôle de substitut à l’importation de produits agricoles et participe à la stratégie nationale d'autosuffisance nutritionnelle », a déclaré Birane Boye, Pdg d'Agro Boye. Grâce à l’investissement, Agro Boye prévoit de porter sa production totale à 8 610 tonnes de pommes de terre, 720 tonnes de tomates et 5 120 tonnes d’oignons d’ici la fin du projet, en avril 2024. La production accrue des cultures d’Agro Boye, permettra de créer environ 1 466 emplois locaux notamment pour les techniciens agricoles, les irrigateurs, les exploitants de machines agricoles et les travailleurs sur le terrain. La majorité des postes seront attribués aux femmes et aux jeunes, conformément à l’engagement d’Agro Boye et du Trade Hub à veiller à ce que ces deux groupes aient un meilleur accès aux opportunités agricoles.



La subvention permettra également à Agro Boye de doubler sa capacité de stockage à 6 000 tonnes afin de minimiser les pertes et les déchets de la surproduction et stabiliser les prix à mesure que la disponibilité des produits soit assurée tout au long de l'année. Afin de renforcer la sécurité alimentaire, Agro Boye, en partenariat avec les autorités locales, construira une route de huit kilomètres pour faciliter l’accès des clients à son site de production et à ses produits. Seize communautés voisines bénéficieront également de la construction de cette route, qui leur facilitera l’accès aux marchés locaux.



« La réduction de la dépendance des pays d'Afrique de l'Ouest à l’égard des importations agricoles est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire », a déclaré Karl Littlejohn, directeur par intérim du Trade Hub.



