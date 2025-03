Renforcement des relations Sénégal-Canada et Sénégal-Japon : Le président de l’Assemblée nationale en audience avec les ambassadeurs

Le président de l’Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a reçu en audience, ce jeudi 6 mars 2025, l’Ambassadeur du Canada au Sénégal, Monsieur Marcel Lebleu, ainsi que l’Ambassadeur du Japon, résident à Dakar, Monsieur Takeshi Akamatsu. Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre le Sénégal et ces deux nations.



𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮



Lors de son entretien avec l’Ambassadeur du Canada, les discussions ont porté sur le renforcement des relations entre les deux pays, avec un accent particulier sur la formation des députés et la numérisation. Le Canada a réaffirmé son engagement à accompagner l’Assemblée nationale sénégalaise dans ces domaines, notamment à travers le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).



Le président de l’Assemblée nationale a salué la qualité des relations entre le Sénégal et le Canada, soulignant l’importante contribution canadienne au développement du pays. Il a exprimé son souhait de voir cette coopération se renforcer, notamment par le biais d’échanges parlementaires et du soutien aux projets inscrits dans l’Agenda de Transformation 2050.



Par ailleurs, il a soulevé la question des visas ainsi que le coût élevé des frais d’inscription des étudiants sénégalais dans les universités canadiennes. Il a insisté sur la nécessité de rendre ces démarches plus accessibles, afin de favoriser la mobilité académique et professionnelle.



𝗥𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲 𝗝𝗮𝗽𝗼𝗻



Lors de l’audience avec l’Ambassadeur du Japon, Monsieur Takeshi Akamatsu, les discussions ont porté sur les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. L’ambassadeur japonais a salué la résilience démocratique du Sénégal et la coopération fructueuse entre Dakar et Tokyo.



De son côté, le président de l’Assemblée nationale a mis en avant l’excellence des relations entre le Sénégal et le Japon, soulignant l’impact positif de la coopération bilatérale, notamment à travers les initiatives de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Il a encouragé le Japon à poursuivre son soutien aux efforts de développement du Sénégal, en cohérence avec la vision du président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.



Enfin, il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays, afin d’instaurer un partenariat plus solide et durable.

















Cellule de Communication Assemblée nationale

