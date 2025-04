Renforcement des relations économiques entre le Sénégal et l’Égypte : L’APIX-S.A. au Forum sur l’investissement et le commerce organisé par Afreximbank Sur invitation de Son Excellence l’Ambassadeur d’Égypte au Sénégal, le Directeur général de l’APIX-S.A., M. Bakary Séga Bathily, a participé au Forum sur l’investissement et le commerce tenu, du 15 au 16 avril derniers, au Caire, à l’initiative de la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) et du Groupe des Ambassadeurs Africains accrédités au Caire (GAAC).

Cette première édition, appelée à devenir un rendez-vous biennal, a réuni de nombreuses parties prenantes du développement économique africain autour de projets concrets favorisant la coopération Sud-Sud. « Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Son Excellence l’Ambassadeur du Sénégal en Égypte pour l’accueil chaleureux et l’excellente organisation du forum. Grâce à son engagement et à celui de toute son équipe, cet événement a été un véritable succès, favorisant des échanges fructueux et renforçant les liens de coopération entre nos deux pays. Ce forum a permis de réaffirmer l’engagement du Sénégal en faveur d’un partenariat économique Sud-Sud dynamique, fondé sur des projets structurants. Il a également été l’occasion de présenter notre ambition à travers les réformes engagées et les infrastructures en cours », déclare M. Bakary Séga Bathily, Directeur général de l’APIX-S.A.



Présentation des projets structurants du Sénégal



Lors d’un panel de haut niveau, le DG de l’APIX a mis en lumière :



Les grands projets de la Vision "SÉNÉGAL 2050" ;



Les réformes structurelles entreprises pour améliorer le climat des affaires ;



Les mécanismes d’appui aux investisseurs via le guichet unique de l’APIX-S.A.



Rencontres stratégiques avec les acteurs économiques égyptiens



En marge du forum, M. Bathily a été reçu en audience par Mme Amani Kanayo, Vice-Présidente exécutive d’Afreximbank. Les discussions ont porté sur la mobilisation de fonds pour la préparation de projets, notamment les zones agroindustrielles (Agropoles) et les corridors commerciaux. « Ce forum confirme l’importance de renforcer les plateformes de dialogue économique Sud-Sud, en s’appuyant sur des institutions comme Afreximbank », souligne S.E. Dr Kemoko Diakité, Ambassadeur du Sénégal en Égypte.



Mme Kanayo a confirmé sa participation au Forum Invest in Senegal, prévu à Dakar les 7 et 8 octobre 2025.



Le Directeur général de l’APIX-S.A. a également tenu plusieurs rencontres avec de grands investisseurs égyptiens, dont :



M. Mohamed Deif, Vice-Président d’Elsewedy Electric (énergie et infrastructures) ;



M. Khalid El Mikati, Président de METCO Contracting et du Conseil d’affaires Sénégal-Égypte ;



M. Ahmed Kafouri, Directeur du développement du Groupe Hassan Allam ;



Le Directeur général de la SCZone (Autorité du Canal de Suez) ;



M. Mouawia Essekely, DG d’Attijariwafa Bank Égypte.



Tous ont exprimé leur volonté de prendre part au prochain Forum Invest in Senegal et ont soutenu l’idée de tenir un Forum économique Sénégal-Égypte à Dakar ou au Caire, après octobre 2025.



La CCIAD renforce ses partenariats



Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) a également participé au forum. Il a rencontré :



Le Président de la Fédération des Chambres de Commerce d’Égypte (FEDCO),



Le Président du Conseil des affaires Égypte-Sénégal,



Le Président de l’Association des hommes d’affaires égyptiens et africains (EABA).



Ces échanges ont permis d’amorcer une coopération renforcée entre la CCIAD et ses homologues égyptiens.



Ce forum a permis de consolider les relations économiques entre le Sénégal et l’Égypte, de valoriser les projets stratégiques portés par l’État du Sénégal, et d’ouvrir la voie à des partenariats prometteurs dans l’industrie, l’agriculture, les infrastructures et les services financiers.





