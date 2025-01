Renforcement du secteur privé ivoirien : La Bidc approuve une ligne de crédit de 10 milliards de FCfa à la Bsic-Ci

Selon un communiqué de presse de l’institution, l'accord a été formalisé au cours d'une cérémonie de signature qui s'est tenue le lundi 27 janvier 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette facilité de crédit stratégique, explique-t-on, a été conçue pour renforcer les Pme opérant dans des secteurs clés, essentiels au développement économique de la Côte d'Ivoire, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, l'industrie, les infrastructures, les transports et les services. En donnant accès à des capitaux indispensables, cette facilité vise à stimuler la création d'emplois, à améliorer la productivité et à favoriser une croissance économique inclusive dans toute la région.



Dans son intervention au cours de la cérémonie, renseigne la même source, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a souligné l'engagement indéfectible de la Banque à promouvoir le développement durable et la création d'emplois dans l'espace Cedeao. «Cette ligne de crédit de 10 milliards FCFA souligne l'engagement de la Bidc à remplir son mandat de promotion de la croissance économique et du progrès social. Notre partenariat avec la Bsic-Ci Sa s'inscrit parfaitement dans notre vision stratégique et aura un impact transformateur sur les communautés ivoiriennes », a-t-il déclaré. Dr Donkor a également souligné l'importance accordée par la Banque à l'inclusion des femmes, notant qu'une partie des fonds sera spécifiquement allouée à des entreprises détenues ou gérées par des femmes. Il a précisé qu’«en donnant aux femmes entrepreneurs les moyens d'agir, nous ne faisons pas seulement progresser l'égalité des sexes, mais nous libérons également tout le potentiel du secteur privé pour favoriser le développement durable».



Adeboke Mensan Affambi, Directeur général de Bsic-Ci Sa, a exprimé sa gratitude à la Bidc pour son soutien et a réaffirmé l'engagement de sa banque à assurer l'utilisation efficace des fonds. « Ce partenariat avec la Bidc représente une étape importante dans notre mission d'appui aux Pme et de contribution à la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Nous nous engageons à déployer efficacement ces ressources afin de créer des impacts positifs et tangibles sur la vie des individus et des communautés », a-t-il déclaré. La Présidente du Conseil d'administration de la Bsci Côte d'Ivoire, Mme Lydie Ahoussy Guibéi, a exprimé sa gratitude à la Bidc. Elle a affirmé l'engagement de la Bsic-CI à utiliser cette facilité uniquement aux fins pour lesquelles elle est destinée. «Ce nouvel accord de financement renforce le rôle de la BIDC en tant que partenaire clé du développement économique de la Côte d'Ivoire.



À ce jour, le total des engagements de la Banque dans le pays s'élève à environ 803 millions USD, reflétant ses efforts continus pour fournir des solutions financières innovantes qui répondent aux défis de développement les plus pressants de la région », révèle la Bidc.

