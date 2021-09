Renforcement du système de santé, stabilisation des prix des produits alimentaires … Le Sénégal déploie ses Droits de tirages spéciaux

Le président de la République a indiqué que ces ressources exceptionnelles issues des Droits de tirages spéciaux (Dts) seront consacrées, en priorité, au financement de la lutte contre la pandémie de Covid-19; au renforcement global et à la résilience du système de santé ; mais également au soutien des ménages, à travers le maintien de leur pouvoir d’achat et les mesures durables de stabilisation des prix des produits de grande consommation (sucre, huile, farine etc).



En Conseil des ministres hier , en abordant la question liée à l’utilisation optimale de l’allocation de Dts, le Président Macky Sall s’est félicité de la décision du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (Fmi), d’approuver l’allocation générale des droits de tirage spéciaux (Dts) en faveur des pays africains, dont la part de notre pays est arrêtée à 246,7 milliards de FCfa, suite à l’accord conclu au titre de la facilité de crédits de confirmation.



