Renforcer leur résilience avec Fonds Vert Climat, Le Pam va accompagner 20.000 ménages en 2022 Le Programme Alimentaire Mondial(Pam) va accompagner 20.000 ménages en 2022 à travers son programme 4R financé par le Fonds Vert Climat, afin de renforcer leur résilience, a-t-on appris mardi, de sa Directrice et représentante-résidente au Sénégal, Fatiha Terki.

«En 2022, 20 000 ménages dont 8 300 dirigés par des femmes seront accompagnés pour renforcer leur résilience», a-t-elle déclaré à l’occasion de la célébration conjointe Pam-Cedeao de la Journée mondiale de la Femme (JIF).



Selon « l’As » qui cite « l’APS », elle a souligné que «ce programme vise à renforcer la résilience des ménages en leur fournissant des aptitudes nécessaires à l’adaptation et à l’adoption des mécanismes communautaires de base pour la gestion des effets du changement climatique».



Il va permettre d’injecter 10 millions de dollars sur 4 ans dans cinq régions au Sénégal, à savoir Kolda, Tambacouda, Kaolack, Kaffrine et Fatick pour accroître la capacité d’adaptation des petits exploitants en situation d’insécurité alimentaire. Fatiha Terki a réaffirmé l’engagement du Pam auprès des communautés, des femmes et des filles, actrices principales de leur autonomisation et de leur propre changement.



«Le monde de demain ne se construira pas sans les femmes et les solutions ne seront efficaces et durables que lorsque les femmes seront placées au cœur de l’action climatique», a-t-elle confié à l’ «Aps».



Elle a rappelé que 15 000 ménages ont été régulièrement accompagnés en 2021 dans le cadre des activités de résilience de ce projet, soit quelque 135.000 bénéficiaires composés à plus de 41% par les femmes



