Renoncement à un troisième mandat à la tête de l’État: Le PDS salue la décision du Président Macky Sall

Nous félicitons le Président pour sa décision courageuse, qui doit permettre au peuple sénégalais de renforcer son unité et de continuer à progresser sur le chemin de la démocratie. Nous sommes convaincus que, dans le prolongement du Dialogue national qu’il a initié, cette décision contribuera à préserver la sérénité et la paix dont notre pays a tant besoin et à garantir des élections justes et transparentes.



Les Sénégalaises et les Sénégalais attachés au respect des libertés et de l’État de droit, à la stabilité et à la prospérité de notre pays sont appelés à rejoindre Karim Wade et à soutenir sa candidature. Karim Wade incarne pour le Sénégal le renouveau politique et une ambition forte, fondée sur le développement économique, la justice sociale et la préservation des acquis démocratiques.



Nous donnons rendez-vous à tous nos militants et sympathisants au prochain congrès d'investiture, où nous officialiserons la candidature de Karim Wade. Cette manifestation consacrera l’union de toutes les forces vives de la Nation autour du projet de notre candidat pour un Sénégal rassemblé et prospère.



Karim Wade sera le Président dont notre pays a besoin pour faire face aux nombreux défis auxquels il est confronté.. Son expérience, sa vision et son engagement envers le peuple sénégalais sont des atouts précieux pour l’édification d’un avenir meilleur.



Le PDS invite notamment tous ceux qui croient aux libertés et à la patrie, quelle que soit leur affiliation politique d’aujourd’hui, à le rejoindre pour défendre les valeurs démocratiques, l'État de droit et le progrès économique et social.



Il a pleine confiance dans le peuple sénégalais, rassemblé autour de Karim Wade. Notre candidat conduira les transformations significatives au profit de la population.



Le PDS appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à se mobiliser autour de son candidat Karim Wade afin de conduire le pays à la victoire.