Renouvellement des instances du PDS à Saint-Louis : Les militants de Poulméra Diop crient au complot

Dans le cadre de la vente des cartes pour le renouvellement des instances du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis, la responsable libérale Poulméra Diop totalise 79 secteurs, Sakho, 66 secteurs, Mouhamed Lamine Diallo, allié de Poulméra Diop 45 secteurs et Bamba Ndiaye arrive derrière, avec 33 secteurs.



Si l’on totalise les 79 secteurs de Pourméra et les 45 de Mouhamed Lamine Diallo, Mme Poulméra arrive de loin en tête et devrait de fait, être la secrétaire générale de la section communale PDS de Saint-Louis. Ce que d’aucuns ne veulent pas admettre.



Selon la présidente du mouvement and Ak Karim Soukali Sénégal Poulméra Diop, responsable politique du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis, « c’est une situation inédite que nous vivons actuellement ».



« Je comprends mieux pourquoi certains responsables ont choisi de bouder le parti. Des injustices pareilles ne sont point motivantes. Le règlement intérieur du parti est clair, celui qui totalise plus de secteur est d’office, secrétaire général. Mais quand des gens tapis dans l’ombre veulent torpiller cette règle, on se dressera contre eux », a déclaré Mouhamed Lamine Diallo.



Et de poursuivre : « le deadline pour la clôture de l’installation arrive à terme ce 31 mars ». Il s’interroge : « Comment peut-on comprendre que jusqu’ici que la section communale de Saint-Louis n’est toujours pas installée, pendant que les quatre autres commune ont fini par installé leur section ? ».



« C’est inédit », s’exclame t-il.



Très amère, Madame PouLméra Diop, d’avertir : « ce complot ne passera pas. Et si la direction du parti laisse passer cette forfaiture, je prendrais mes responsabilités ».













L'As