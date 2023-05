Renouvellement du collecteur de Hann: Mamadou Mamour Diallo, DG de l’Onas, promet le bouclage des travaux d’ici à février 2024

Le renouvellement du collecteur Hann-Fann est dans une phase active. Les travaux pourraient être livrés avant février 2024. C’est l’une des principales informations qui est ressortie de la visite effectuée, hier, par le Directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo. Il s’est rendu à la Zone de Captage, au Front de Terre, à la Cité des Eaux et aux Hlm.



« Les travaux avancent très bien. C’est un projet du président de la République, Son Excellence, Macky Sall. Il est prévu le renouvellement du collecteur et du réseau secondaire dans plusieurs quartiers de Dakar », a informé le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



Depuis son lancement, les fronts de pose de conduite sont ouverts dans plusieurs quartiers de Dakar. Il s’agit de la Cité des Eaux, de Front de Terre, de Grand-Yoff, de Castors, de Ouagou Niayes. Il est prévu le renouvellement du collecteur principal Hann-Fann et du réseau secondaire sur une distance de 100 km.



Ces travaux sont une urgence parce que le collecteur Hann-Fann réalisé durant les premières années de l’indépendance, est vétuste et empiété par des maisons et des édifices publics. L’ouvrage a connu plusieurs affaissements aux Hlm et dans la zone de Bopp. Plus grave, des émanations de l’hydrogène sulfuré peuvent être exposées à la mort subite.



C’est pour cette raison que le président de la République, Son Excellence Macky Sall, a instruit le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam d’engager, en toute urgence, le renouvellement du collecteur Hann-Fann. Aujourd’hui, sa vision se concrétise au profit d’au moins 500.000 personnes à Dakar, dans les communes traversées.