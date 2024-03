Renouvellement du parc automobile : 200 véhicules interurbains remis aux transporteurs à Thiès

Dans le cadre du Programme de renouvellement du parc automobile, le ministre des Transports et des Infrastructures terrestres a lancé la première phase du projet dénommé «Yonou Djamm», initié par Aftu et ses partenaires. Au cours de la cérémonie de lancement, tenue, ce vendredi au siège de Senbus à Thiès, Mansour Faye est revenu sur les enjeux de cette initiative.



Il ressort ainsi de cette rencontre que, pour un objectif de 1 000 bus à terme, la phase démarre avec 200 véhicules de 12 places, chauffeur y compris. Ces véhicules vont remplacer les sept places qui ont plus de 40, voire 50 ans et les minibus qui ont dépassé l’âge d’exploitation. « Si toutes les conditions sont réunies en termes de sécurité et de formation pour les chauffeurs, la restriction concernant les horaires de nuit pourra aussi être levée. Ils pourront contribuer à l’amélioration de la sécurité routière », a annoncé le ministre des Transports.