Renouvellement du parc automobile du transport public: Polémique autour du coût des minibus Dans le secteur du transport routier, une polémique est née suite à l’annonce du renouvellement du parc de transport public. D’aucuns ont trouvé très chers les minibus qui doivent remplacer les véhicules «7 places », en divisant le coût global du projet par le nombre de véhicules.

Les services du ministre Me Oumar Youm rappellent d’emblée, que le Sénégal va renouveler son parc de transport public de 45 000 unités, tous segments confondus (gros-porteurs, bus, taxis urbains, minicars), pour une enveloppe prévisionnelle de prêt de 900 milliards FCfa.



Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, un lanceur d’alerte a indiqué que le prix, tous frais confondus, ne devait pas dépasser 15 millions de FCfa, là ou les autorités parlaient de 45 millions. Il a fallu que le ministère des Transports terrestres monte au créneau, pour éclairer la lanterne des gens.



D’après « l’As », le ministère a précisé que les minibus qui sont présentés au chef de l’Etat, coûtent 19 millions hors taxe l’unité.



Mais par rapport au prix avancé par le lanceur d’alerte, au moins 5 millions de francs subsistent toujours par unité. Cette différence multipliée par 100 voire 1000, représente toujours un montant plus que conséquent.



Espérons que Me Oumar Youm reviendra avec plus de détails sur ces accusations…



