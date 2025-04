Rénovation complète de son bureau à Saint-Louis : Le quotidien national "Le Soleil" étrenne ses "nouveaux habits"

Le Directeur général du quotidien national "Le Soleil", Lamine Niang, s’est rendu à Saint-Louis à l’occasion de l’inauguration du bureau régional du journal, entièrement rénové. La cérémonie d’inauguration et de réouverture, organisée dans une grande sobriété, s’est tenue en présence de l’adjoint au préfet, Abdou Khadre Dieylani Bâ, ainsi que des représentants des directeurs du CROUS et de l’OLAC. Elle a rassemblé près de la moitié du personnel de l’entreprise, marquant ainsi un tournant stratégique pour "Le Soleil".



Selon le Directeur général, « ce nouvel espace de travail moderne traduit la volonté affirmée de la direction générale, d’améliorer les conditions de travail des journalistes et du personnel, partout au Sénégal. Cette transformation dépasse l’aspect matériel. Elle reflète une ambition plus profonde du journal : en faire un média davantage enraciné dans les territoires, plus proche des réalités locales et des populations »



Cette initiative, toujours selon Lamine Niang, s’inscrit dans une dynamique de décentralisation, en phase avec la vision des nouvelles autorités du pays, qui entendent structurer le Sénégal autour de huit pôles territoriaux. Saint-Louis, au cœur du pôle Nord, devient ainsi un point névralgique de cette nouvelle organisation.



Dans cette optique, "Le Soleil" a lancé un numéro spécial entièrement dédié à Saint-Louis, ville tricentenaire au patrimoine exceptionnel. Tiré à 2 000 exemplaires et distribué gratuitement, ce magazine rend hommage à la vieille cité, à travers des reportages, portraits et découvertes. Une version numérique est également disponible sur le kiosque en ligne du journal.



Le dynamique Directeur général du quotidien national, a par ailleurs annoncé que lui et son équipe iront à la rencontre des Saint-Louisiens, à travers des échanges, des visites et des moments de partage. Une manière, selon lui, d’illustrer le rôle de service public que revendique "Le Soleil", avec pour objectif majeur de rétablir la confiance entre les Sénégalais et leur journal national. Un défi déjà en bonne voie, porté par le dévouement et l’engagement sans faille de ses travailleurs.













Adama Sall (Saint-Louis)