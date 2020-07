Rénovation de l’hôtel de ville de Dakar: Soham El Wardini satisfaite du rythme d’exécution des travaux

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juillet 2020 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de Dakar, Soham El Wardini, en visite avant-hier sur le chantier de l’hôtel de ville de Dakar, en rénovation depuis février 2020, s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux financés à hauteur de 800 millions Fcfa par le budget municipal. Selon elle, le rythme d’exécution soutenue permet d’espérer la réception de ce joyau architectural à date, au mois d’octobre ou de novembre prochain.

L’hôtel de Ville de Dakar, en réhabilitation depuis le mois de février dernier, fait peau neuve. Mme le maire Soham El Wardini, en visite de chantier avant-hier, en compagnie de l’équipe municipale, a décerné un satisfécit au Groupe «Eiffage Sénégal» chargé d’exécuter les travaux. «Quatre mois après le démarrage du chantier, les travaux financés à hauteur de 800 millions de francs par le budget municipal, avancent à grands pas. Et au rythme où ils vont, nous espérons le réceptionner à date, au mois d’octobre ou de novembre prochain», a fait savoir le maire.

A sa suite, le Directeur général de «Eiffage Sénégal», Gérard Senac, maitre d’œuvre, a réitéré l’engagement de son entreprise dans «la préservation du patrimoine bâti du Sénégal». Il a rassuré l’édile, le conseil municipal ainsi que les populations de la capitale sur « le respect des délais de livraison à date du chantier de réhabilitation de l’hôtel de Ville et siège de la Mairie de Dakar. En outre, «l’architecture sera conservée telle quelle et des extensions seront réalisés, dont des espaces de convivialité, à la dimension de la stature de Dakar », dira-t-il.

En marge de la visite, un lot de matériels a été octroyé à la Mairie de Dakar. Une action qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise du groupe «Eiffage Sénégal » pour accompagner la mairie de la capitale et par extension, l’Etat dans ses actions visant la résilience des populations pour contrer les effets de la pandémie de la covid-19.

Construit en 1914 sur une surface de 4500m², l’hôtel de ville de Dakar est un chef d’œuvre architectural et l’une des plus belles bâtisses de l’Afrique occidentale. Après deux rénovations de suite en 1963 et 1965, le bâtiment, qui abrite également siège de la Mairie de Dakar, bénéficie ainsi d’une troisième cure de jouvence pour retrouver son lustre originel. Les travaux de rénovation sont confiés au groupe «Eiffage Sénégal» qui exécute le chantier depuis février 2020 pour une durée de 9 mois.

Mamadou Lamine DIEYE





















Lesoleil



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos